Tuyển Nhân viên Thu ngân NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Thu tiền các hóa đơn nhà hàng Xuất hóa đơn VAT cho khách Nhập phiếu xuất nhập, thu chi tại nhà hàng
Thu tiền các hóa đơn nhà hàng
Xuất hóa đơn VAT cho khách
Nhập phiếu xuất nhập, thu chi tại nhà hàng

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kế toán, quản trị kinh doanh,.. chấp nhận sinh viên đang chờ bằng Có tính cẩn thận cao trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kế toán, quản trị kinh doanh,.. chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Có tính cẩn thận cao trong công việc

Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000-7.000.000đ + thưởng + bao ăn ngày 2 bữa tại nhà hàng + bao ở,.. Được học hỏi nghiệp vụ kế toán Việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường nhà hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Thu nhập: Lương cứng 6.000.000-7.000.000đ + thưởng + bao ăn ngày 2 bữa tại nhà hàng + bao ở,..
Được học hỏi nghiệp vụ kế toán
Việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường nhà hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

