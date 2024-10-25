Tuyển Nhân viên Thu ngân NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Thu tiền các hóa đơn nhà hàng Xuất hóa đơn VAT cho khách Nhập phiếu xuất nhập, thu chi tại nhà hàng

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kế toán, quản trị kinh doanh,.. chấp nhận sinh viên đang chờ bằng Có tính cẩn thận cao trong công việc

Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000-7.000.000đ + thưởng + bao ăn ngày 2 bữa tại nhà hàng + bao ở,.. Được học hỏi nghiệp vụ kế toán Việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường nhà hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

