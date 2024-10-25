Tuyển Nhân viên Thu ngân NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 43 Yên Lãng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Thu tiền các hóa đơn nhà hàng
Xuất hóa đơn VAT cho khách
Nhập phiếu xuất nhập, thu chi tại nhà hàng
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kế toán, quản trị kinh doanh,.. chấp nhận sinh viên đang chờ bằng Có tính cẩn thận cao trong công việc
Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 6.000.000-7.000.000đ + thưởng + bao ăn ngày 2 bữa tại nhà hàng + bao ở,.. Được học hỏi nghiệp vụ kế toán Việc làm ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường nhà hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
