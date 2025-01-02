Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES
- Hà Nội: 89 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách, nhập thông tin vào hệ thống POS
Thực hiện thanh toán hóa đơn, bao gồm tiền mặt, thẻ hoặc các hình thức thanh toán điện tử
Kiểm tra và in hóa đơn, đảm bảo tính chính xác trước khi gửi đến khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách liên quan đến hóa đơn, giá cả hoặc các vấn đề phát sinh
Quản lý và báo cáo số tiền trong ca làm việc, đảm bảo số liệu khớp và minh bạch
Hỗ trợ các công việc khác tại quầy hoặc phối hợp với bộ phận phục vụ khi cần
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp với các bộ phận khác
Biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES Thì Được Hưởng Những Gì
Đăng ký ca làm việc theo tuần
Giảm 20% tất cả các sản phẩm cho nhân viên trên toàn hệ thống
Thẻ trải nghiệm sản phẩm hàng tháng trị giá 250K
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
Lương tháng 13
Review lương hàng năm
Các hoạt động nội bộ và quà tặng (8/3, 20/10, Trung Thu, Giáng Sinh,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
