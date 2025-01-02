Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách, nhập thông tin vào hệ thống POS

Thực hiện thanh toán hóa đơn, bao gồm tiền mặt, thẻ hoặc các hình thức thanh toán điện tử

Kiểm tra và in hóa đơn, đảm bảo tính chính xác trước khi gửi đến khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách liên quan đến hóa đơn, giá cả hoặc các vấn đề phát sinh

Quản lý và báo cáo số tiền trong ca làm việc, đảm bảo số liệu khớp và minh bạch

Hỗ trợ các công việc khác tại quầy hoặc phối hợp với bộ phận phục vụ khi cần

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm thu ngân

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp với các bộ phận khác

Biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: New Yolk, 89 Nguyễn Đình Thi, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Đăng ký ca làm việc theo tuần

Giảm 20% tất cả các sản phẩm cho nhân viên trên toàn hệ thống

Thẻ trải nghiệm sản phẩm hàng tháng trị giá 250K

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Lương tháng 13

Review lương hàng năm

Các hoạt động nội bộ và quà tặng (8/3, 20/10, Trung Thu, Giáng Sinh,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAKES

