Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 36 - 38 Bạch Đằng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng thành thạo máy móc thiết bị thanh toán tiền mặt và thẻ tín dụng cho khách. Kiểm tra đầy đủ tiền lúc vào ca và nộp tiền cuối ca: chịu trách nhiệm tiền thối luôn luôn đủ, kiểm tra tiền thừa/dư ra so với báo cáo doanh thu. Nắm bắt các chương trình giảm giá/ chương trình ưu đãi để thanh toán cho khách hàng. Tính tiền sử dụng dịch vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty. Báo cáo công việc hàng ngày về Doanh thu, công nợ...cho cấp trên trực tiếp quản lý. Xuất hóa đơn GTGT cho khách khi được yêu cầu. Thực hiện việc thả tiền doanh thu vào két theo đúng quy trình ban hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành liên quan Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp; làm việc nhóm Sức khỏe tốt, trung thực, trách nhiệm cao với công việc Kinh nghiệm làm việc 1 năm vị trí thu ngân tại Nhà hàng, Khách sạn, Bar

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn. Hỗ trợ bữa ăn theo ca làm việc. Các phúc lợi khác trao đổi khi phỏng vấn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA

