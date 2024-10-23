Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA
- Đà Nẵng: 36
- 38 Bạch Đằng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
Sử dụng thành thạo máy móc thiết bị thanh toán tiền mặt và thẻ tín dụng cho khách.
Kiểm tra đầy đủ tiền lúc vào ca và nộp tiền cuối ca: chịu trách nhiệm tiền thối luôn luôn đủ, kiểm tra tiền thừa/dư ra so với báo cáo doanh thu.
Nắm bắt các chương trình giảm giá/ chương trình ưu đãi để thanh toán cho khách hàng. Tính tiền sử dụng dịch vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty.
Báo cáo công việc hàng ngày về Doanh thu, công nợ...cho cấp trên trực tiếp quản lý.
Xuất hóa đơn GTGT cho khách khi được yêu cầu.
Thực hiện việc thả tiền doanh thu vào két theo đúng quy trình ban hành
Sử dụng thành thạo máy móc thiết bị thanh toán tiền mặt và thẻ tín dụng cho khách.
Kiểm tra đầy đủ tiền lúc vào ca và nộp tiền cuối ca: chịu trách nhiệm tiền thối luôn luôn đủ, kiểm tra tiền thừa/dư ra so với báo cáo doanh thu.
Nắm bắt các chương trình giảm giá/ chương trình ưu đãi để thanh toán cho khách hàng. Tính tiền sử dụng dịch vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty.
Báo cáo công việc hàng ngày về Doanh thu, công nợ...cho cấp trên trực tiếp quản lý.
Xuất hóa đơn GTGT cho khách khi được yêu cầu.
Thực hiện việc thả tiền doanh thu vào két theo đúng quy trình ban hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành liên quan
Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp; làm việc nhóm
Sức khỏe tốt, trung thực, trách nhiệm cao với công việc
Kinh nghiệm làm việc 1 năm vị trí thu ngân tại Nhà hàng, Khách sạn, Bar
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.
Hỗ trợ bữa ăn theo ca làm việc.
Các phúc lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI