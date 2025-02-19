Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Nhân viên Thu ngân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 37 Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tư vấn hỗ trợ Khách Hàng đến siêu thị chuỗi La Bàn mart
– Tư vấn khách hàng trên các kênh online Facebook, Shopee, Hotline..
– Thanh Toán tiền cho Khách
– Tổng Kết tiền cuối ca làm việc
– Kết ca cất tiền, khóa và niêm phong két sắt, đưa chìa khóa lại cho Quản lý.
– Kiểm quỹ cuối ngày khớp với tiền thu của Khách hàng
– Tổng hợp các bill cà thẻ, hóa đơn liên quan gửi về kế toán
– Sơ chế rau củ.
– Hủy hàng theo quy định triển khai công ty
– Nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc kho tổng (Cân, nhập, kiểm đếm)
– Trưng bày, sắp xếp hàng hóa đảm bảo quầy kệ gọn gàng, sạch sẽ
– Giao hàng tận nơi cho khách bán kính 2km.
– Vệ sinh siêu thị ( Lau dọn sàn, kính, quầy kệ)
– Bưng bê/sắp xếp hàng, quản lý kho hàng gọn gàng
– Tính chất công việc đa nhiệm nên có thể làm kho/bán hàng luân phiên
– Các công việc vệ sinh siêu thị theo phân công Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ từ 23- 35 tuổi
– Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình
– Có sức khỏe tốt, tháo vát
– Có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân siêu thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6 triệu + lương doanh số + thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm (Thu nhập trên 6 triệu khi làm từ 2 ca/ngày)
- Ký hợp đồng lao động, công việc chính thức Lâu dài - Ổn định
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ đồng đội.
- Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHYT, BHXH, 12 ngày phép/ năm, nghỉ thai sản, ốm đau…
- Được hướng dẫn, đào tạo phát triển kỹ năng/ chuyên môn.
- Trang bị các kiến thức, kỹ năng làm việc bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38 An Thượng 17, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job309416
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Còn 4 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm