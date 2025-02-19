Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 37 Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tư vấn hỗ trợ Khách Hàng đến siêu thị chuỗi La Bàn mart

– Tư vấn khách hàng trên các kênh online Facebook, Shopee, Hotline..

– Thanh Toán tiền cho Khách

– Tổng Kết tiền cuối ca làm việc

– Kết ca cất tiền, khóa và niêm phong két sắt, đưa chìa khóa lại cho Quản lý.

– Kiểm quỹ cuối ngày khớp với tiền thu của Khách hàng

– Tổng hợp các bill cà thẻ, hóa đơn liên quan gửi về kế toán

– Sơ chế rau củ.

– Hủy hàng theo quy định triển khai công ty

– Nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc kho tổng (Cân, nhập, kiểm đếm)

– Trưng bày, sắp xếp hàng hóa đảm bảo quầy kệ gọn gàng, sạch sẽ

– Giao hàng tận nơi cho khách bán kính 2km.

– Vệ sinh siêu thị ( Lau dọn sàn, kính, quầy kệ)

– Bưng bê/sắp xếp hàng, quản lý kho hàng gọn gàng

– Tính chất công việc đa nhiệm nên có thể làm kho/bán hàng luân phiên

– Các công việc vệ sinh siêu thị theo phân công Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ từ 23- 35 tuổi

– Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình

– Có sức khỏe tốt, tháo vát

– Có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân siêu thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6 triệu + lương doanh số + thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm (Thu nhập trên 6 triệu khi làm từ 2 ca/ngày)

- Ký hợp đồng lao động, công việc chính thức Lâu dài - Ổn định

- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ đồng đội.

- Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHYT, BHXH, 12 ngày phép/ năm, nghỉ thai sản, ốm đau…

- Được hướng dẫn, đào tạo phát triển kỹ năng/ chuyên môn.

- Trang bị các kiến thức, kỹ năng làm việc bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin