Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, yêu cầu của khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.
Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu.
Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tăng giao dịch thanh toán qua QR.
Hỗ trợ vận hành và triển khai các hệ thống thanh toán qua QR Code và phần mềm POS trên thị trường.
Hướng dẫn sử dụng và đảm bảo chất lượng sản phẩm đã cài đặt/ đã giao...
Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. (Ưu tiên Nam). Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.
Kinh nghiệm: 1 năm vị trí triển khai, kinh doanh, hỗ trợ khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm hoặc ngành thanh toán điện tử.
Trung thực, năng động, nhanh nhẹn, trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Sẵn sàng đi thị trường. Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 8 Triệu trở lên.
BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.
13 tháng lương, 12 ngày phép năm.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.
Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

