Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 79 phố Trần Xuân Soạn, p. Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận thông tin báo lỗi từ người dùng, hỗ trợ kiểm tra xử lý Kiểm tra lại lỗi, tìm nguyên nhân lỗi phát sinh Xử lý lỗi Support các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng Support hỗ trợ sửa thông tin do người dùng thao tác sai Nhận thông tin đề xuất cải tiến từ người dùng để phân tích và chuyển các bên liên quan Hỗ trợ test người dùng Đưa ra các ý kiến cải tiến (nếu có)
Nhận thông tin báo lỗi từ người dùng, hỗ trợ kiểm tra xử lý
Kiểm tra lại lỗi, tìm nguyên nhân lỗi phát sinh
Xử lý lỗi
Support các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng
Support hỗ trợ sửa thông tin do người dùng thao tác sai
Nhận thông tin đề xuất cải tiến từ người dùng để phân tích và chuyển các bên liên quan
Hỗ trợ test người dùng
Đưa ra các ý kiến cải tiến (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Kiến thức về xử lý dữ liệu. Kỹ năng: Có kỹ năng testing là một lợi thế; Làm việc nhóm; Lập kế hoạch và quản lý thời gian Thái độ/phẩm chất:
Kiến thức: Kiến thức về xử lý dữ liệu.
Kỹ năng: Có kỹ năng testing là một lợi thế; Làm việc nhóm; Lập kế hoạch và quản lý thời gian
Kỹ năng: Có kỹ năng testing là một lợi thế;
Thái độ/phẩm chất:
Tích cực, chủ động trong công việc. Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, vui vẻ hòa đồng... Trách nhiệm, nhiệt tình;
Tích cực, chủ động trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, vui vẻ hòa đồng...
Trách nhiệm, nhiệt tình;
Yêu cầu khác:
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/Lập trình phần mềm Kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tư duy hệ thống, logic tốt. Tiếng Anh cơ bản là điểm cộng.
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/Lập trình phần mềm
Kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tư duy hệ thống, logic tốt.
Tiếng Anh cơ bản là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thu nhập: 10.000.000đ – 15.000.000đ/tháng Lương tháng 13; Thưởng dự án; Thưởng các ngày lễ, tết; Sinh nhật;.. Hỗ trợ phụ cấp ăn ca. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc hàng năm.
Thu nhập: 10.000.000đ – 15.000.000đ/tháng
Lương tháng 13; Thưởng dự án; Thưởng các ngày lễ, tết; Sinh nhật;..
Hỗ trợ phụ cấp ăn ca.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc hàng năm.
2. Bảo hiểm và chính sách đãi ngộ:
Đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước sau 2 tháng thử việc. Phụ cấp công tác nước ngoài, công tác phí trong nước, hỗ trợ nhân viên biệt phái trong nước xa gia đình. Xe đưa đón đi công tác. 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân viên làm việc tại công ty từ 5 năm.
Đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước sau 2 tháng thử việc.
Phụ cấp công tác nước ngoài, công tác phí trong nước, hỗ trợ nhân viên biệt phái trong nước xa gia đình.
Xe đưa đón đi công tác.
12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân viên làm việc tại công ty từ 5 năm.
3. Chế độ đào tạo và phát triển:
3. Chế độ đào tạo và phát triển
Được đào tạo, training Chuyên ngành Công nghệ thông tin miễn phí ngay tại Công ty. Được đào tạo cách thức làm việc, các quy trình phát triển phần mềm.
Được đào tạo, training Chuyên ngành Công nghệ thông tin miễn phí ngay tại Công ty.
Được đào tạo cách thức làm việc, các quy trình phát triển phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 79+81 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

