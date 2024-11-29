Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Truyền thông sản phẩm BĐS thổ cư
+ Tư vấn khách hàng của chính mình.
+ Giới thiệu nhà cho khách, dẫn khách đi xem những căn hợp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, trình độ, chỉ cần nhiệt huyết trong công việc, được đào tạo từ A-Z, làm trong môi trườn trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của TP rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS

Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+Nguồn nhà có sẵn, app lọc nhà hơn 40.000 căn
+ Tham gia kho hàng phong phú, không giới hạn khu vực và phân khúc.
+ Không chấm công, tính công; không phải lên Công ty. Được chủ động hoàn toàn thời gian, giờ giấc tự do.KHÔNG ẢNH HƯỞNG CÔNG VIỆC CŨ
+Có cơ hội thăng tiến công bằng, cơ hội phát triển làm quản lý
( Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK 02, Ngõ 583 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-thoa-thuan-full-time-part-time-tai-ha-noi-job264028
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Tới 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
20 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
20 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hà Nội Starland
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 39 Triệu Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh
6 - 39 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 39 Triệu Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh
6 - 39 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 39 Triệu Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh
6 - 39 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 39 Triệu Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh
6 - 39 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 39 Triệu Công ty TNHH tư vấn bất động sản Việt Anh
6 - 39 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
20 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm