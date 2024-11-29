Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Truyền thông sản phẩm BĐS thổ cư
+ Tư vấn khách hàng của chính mình.
+ Giới thiệu nhà cho khách, dẫn khách đi xem những căn hợp lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp, trình độ, chỉ cần nhiệt huyết trong công việc, được đào tạo từ A-Z, làm trong môi trườn trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của TP rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS
Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+Nguồn nhà có sẵn, app lọc nhà hơn 40.000 căn
+ Tham gia kho hàng phong phú, không giới hạn khu vực và phân khúc.
+ Không chấm công, tính công; không phải lên Công ty. Được chủ động hoàn toàn thời gian, giờ giấc tự do.KHÔNG ẢNH HƯỞNG CÔNG VIỆC CŨ
+Có cơ hội thăng tiến công bằng, cơ hội phát triển làm quản lý
( Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI