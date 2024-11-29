Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Truyền thông sản phẩm BĐS thổ cư

+ Tư vấn khách hàng của chính mình.

+ Giới thiệu nhà cho khách, dẫn khách đi xem những căn hợp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, trình độ, chỉ cần nhiệt huyết trong công việc, được đào tạo từ A-Z, làm trong môi trườn trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của TP rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS

Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+Nguồn nhà có sẵn, app lọc nhà hơn 40.000 căn

+ Tham gia kho hàng phong phú, không giới hạn khu vực và phân khúc.

+ Không chấm công, tính công; không phải lên Công ty. Được chủ động hoàn toàn thời gian, giờ giấc tự do.KHÔNG ẢNH HƯỞNG CÔNG VIỆC CŨ

+Có cơ hội thăng tiến công bằng, cơ hội phát triển làm quản lý

( Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

