Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

- Nhận doanh số khoán, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế theo Quy chế của Công ty và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai kế hoạch để đạt doanh số được giao

- Phối hợp với các phòng chức năng, hãng sản xuất, đối tác để xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ Công ty

- Phát triển quan hệ với các Hãng sản xuất, đối tác,...

(Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành là một lợi thế

- Có kinh nghiệm bán hàng, kiến thức trong ngành Kỹ thuật/CNTT/Viễn thông/Phần mềm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Hãng sản xuất, SI, Distibutor;

- Có kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các buổi trình diễn, Seminar.

- Có mối quan hệ với các chuyên gia, các Hãng sản xuất, Công ty CNTT/Viễn thông/Phần mềm...; ưu tiên ứng viên có mối quan hệ/tập khách hàng về 1 trong các lĩnh vực được giao như: Tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản; Y tế

- Có mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực hàng không.

- Có một (hoặc nhiều hơn) trong các chứng chỉ trong nước về:

Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

