Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)
Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
- Nhận doanh số khoán, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế theo Quy chế của Công ty và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai kế hoạch để đạt doanh số được giao
- Phối hợp với các phòng chức năng, hãng sản xuất, đối tác để xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ Công ty
- Phát triển quan hệ với các Hãng sản xuất, đối tác,...
(Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành là một lợi thế
- Có kinh nghiệm bán hàng, kiến thức trong ngành Kỹ thuật/CNTT/Viễn thông/Phần mềm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Hãng sản xuất, SI, Distibutor;
- Có kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các buổi trình diễn, Seminar.
- Có mối quan hệ với các chuyên gia, các Hãng sản xuất, Công ty CNTT/Viễn thông/Phần mềm...; ưu tiên ứng viên có mối quan hệ/tập khách hàng về 1 trong các lĩnh vực được giao như: Tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản; Y tế
- Có mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực hàng không.
- Có một (hoặc nhiều hơn) trong các chứng chỉ trong nước về:
Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
