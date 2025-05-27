Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Phùng Nguyệt Ánh - 84 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Ellipse số 112 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

• Là bộ mặt của phòng gym! Chào đón khách hàng với nụ cười tươi tắn; hướng dẫn khách hàng check in thẻ tập.

• Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các chương trình ưu đãi, gói tập, sản phẩm hỗ trợ đi kèm...

• Hướng dẫn & giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

• Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật và lưu trữ thông tin hội viên; hỗ trợ đăng ký thẻ tập.

• Xử lý các khiếu nại của KH trực tiếp, cuộc gọi.

• Báo cáo thu chi cuối ngày, hàng tuần, hàng tháng gửi quản lý.

• Nam/nữ tuổi từ 22 – 30, ngoại hình ưa nhìn, đối với Nam cao trên 1m70 và Nữ cao trên 1m60.

• Có kinh nghiệm lễ tân hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế hoặc đam mê trong lĩnh vực liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp; giọng nói rõ ràng và làm việc nhóm tốt.

• Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

• Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Được Hưởng Những Gì

Có thể linh hoạt xoay ca khi có công việc đột xuất, không thay đổi ca liên tục

