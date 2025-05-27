Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Phùng Nguyệt Ánh - 84 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Hộ Kinh Doanh Phùng Nguyệt Ánh - 84
- Hà Nội: Toà nhà Ellipse số 112 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Là bộ mặt của phòng gym! Chào đón khách hàng với nụ cười tươi tắn; hướng dẫn khách hàng check in thẻ tập.
• Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng về các chương trình ưu đãi, gói tập, sản phẩm hỗ trợ đi kèm...
• Hướng dẫn & giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
• Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật và lưu trữ thông tin hội viên; hỗ trợ đăng ký thẻ tập.
• Xử lý các khiếu nại của KH trực tiếp, cuộc gọi.
• Báo cáo thu chi cuối ngày, hàng tuần, hàng tháng gửi quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm lễ tân hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế hoặc đam mê trong lĩnh vực liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp; giọng nói rõ ràng và làm việc nhóm tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
• Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.
Tại Hộ Kinh Doanh Phùng Nguyệt Ánh - 84 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Phùng Nguyệt Ánh - 84
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
