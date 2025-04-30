Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phố Nguyễn Anh Ninh, phương Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn, soạn thảo, nộp đơn, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền;

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới các thủ tục sở hữu trí tuệ;

Tham gia các hoạt động marketing công việc.

Tham gia các dự án của công ty

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (ưu tiên khối xã hội, ngoại ngữ, kinh tế).

Yêu thích và có mong muốn được đào tạo, làm việc lâu dài trong lĩnh vực SHTT

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, các phần mềm thông dụng và Internet;

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân.

Tại Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI

