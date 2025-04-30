Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: phố Nguyễn Anh Ninh, phương Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tư vấn, soạn thảo, nộp đơn, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền;
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới các thủ tục sở hữu trí tuệ;
Tham gia các hoạt động marketing công việc.
Tham gia các dự án của công ty
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (ưu tiên khối xã hội, ngoại ngữ, kinh tế).
Yêu thích và có mong muốn được đào tạo, làm việc lâu dài trong lĩnh vực SHTT
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, các phần mềm thông dụng và Internet;
Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân.
Tại Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Sở hữu Trí tuệ MẶT TRỜI MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
