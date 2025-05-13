Tuyển Nhân viên Tư vấn Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapro Building, 11B Cát Lin, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

+ Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, lao động;

+ Phụ trách các job về đầu tư, doanh nghiệp và giấy phép con;

+ Soạn, rà soát, thương thảo hợp đồng, văn bản, giao dịch của khách hàng trong và ngoài nước;

+ Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm việc về tư vấn đầu tư, pháp lý;

+ Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự;

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, có kĩ năng làm việc nhóm;

+ Ưu tiên ứng viên có năng lực ngoại ngữ tốt.

Tại Cong ty TNHH VBP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật định: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các đãi ngộ khác;

+ Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, nơi con người luôn được coi là yếu tố trung tâm;

+ Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý công việc cũng như tham gia các khóa đào tạo ngoài công ty;

+ Được tiếp xúc với những người quản lý doanh nghiệp Nhật Bản, giúp bạn có tầm nhìn bao quát về hoạt động của doanh nghiệp cũng như các khó khăn một doanh nghiệp có thể gặp phải;

+ Trang bị được 1 kiến thức vững vàng về quản trị doanh nghiệp (kế toán, thuế, kinh tế, pháp luật, nhân sự, v.v...) tại Việt Nam;

Đặc biệt làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý thức tuân thủ (compliance) cao giúp bạn tiếp cận được nhiều vấn đề cũng như học cách giải quyết đúng luật, đúng bản chất của vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH VBP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.