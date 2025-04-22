Tuyển Nhân viên Tư vấn Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

FSEL là công ty thành viên trực thuộc tập đoàn Atlantic. FSEL – Viết tắt của Five-Star E-learning – là nền tảng ngoại ngữ học thuật mô phỏng lại trải nghiệm lớp học thật tại trung tâm với các tiện ích: sử dụng ứng dụng công nghệ tân tiến nhất, được học theo lộ trình mong muốn, với 100% giáo viên quốc tế được yêu thích nhất, cùng cam kết đầu ra theo hệ thống chứng chỉ quốc tế như IELTS, Cambridge, TOEFL, SAT,....

Là Chuyên viên Tư Vấn Khóa Học Tiếng Anh E-Learning của FSEL bạn sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ sau:

• Tiếp nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, học thử tiếng Anh trên nền tảng E-learning theo chiến dịch Marketing của công ty.

• Thực hiện các cuộc gọi để thuyết phục học sinh/phụ huynh mua khoá học tiếng Anh online sau khi học thử, dựa trên data nóng 100% từ công ty (không cần tự tìm kiếm khách hàng).

• Chăm sóc các học viên hiện tại, tư vấn tái tục cho các khóa học tiếp theo.

• Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo tại các trường học nhằm quảng bá sản phẩm (Không bắt buộc, có phụ cấp riêng).

• Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.