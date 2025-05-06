Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý data khách hàng do Công ty cung cấp.
Liên hệ với khách hàng từ nguồn data Marketing cung cấp để tư vấn, đặt lịch và chốt sale.
Hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 03 – 06 tháng trở lên tại vị trí tương đương.
Ứng viên không có kinh nghiệm được hướng dẫn và đào tạo bài bản
Giọng nói tốt, dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề
Nhiệt tình, đam mê công việc kinh doanh
Nhạy bén, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ. Thu nhập tối thiểu từ 15.000.000 VNĐ/tháng trở lên.
Làm việc giờ hành chính
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe hàng tháng.
Thưởng nóng: ngày, tuần, tháng
Được làm việc trong môi trường năng động – trẻ trung - thân thiện, nhiều cơ hội đào tạo , cơ hội thăng tiến.
Hưởng lương tháng 13…, thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
Teambuilding – du lịch nghỉ mát – sự kiện nội bộ tổ chức theo tuần/tháng/quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số 25 Trung Phụng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

