Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

● Đặt và sắp xếp lịch hẹn với khách đến Spa ;

● Tư vấn và giải đáp thắc mắc với khách hàng;

● Quản lý hồ sơ khách hàng và chăm sóc hậu mãi cho khách hàng;

● Đón tiếp khách tại Spa;

● Giới thiệu, tư vấn các dịch vụ như: gội đầu dưỡng sinh, massage, trị liệu cổ vai gáy, xoa bóp bấm huyệt giảm béo,....;

● Kết hợp với các bộ phận khác cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng;

● Các công việc theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Từ 23 tuổi

● Có kinh nghiệm sale, chăm sóc khách hàng từ 1 năm. Ưu tiên trong ngành spa.

● Ứng biến nhanh, kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng.

● Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập :Từ 15-25tr

● Được đào tạo bài bản về chuyên môn, hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc

● Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp

● Được tham gia party liên hoan, sinh nhật cùng spa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.