Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 đường số 23 KĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và tuyển sinh học viên cho các khóa học ngoại ngữ Hàn, Trung, Anh.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký khóa học.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch tuyển sinh.

Seeding, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tổ chức hội thảo, sự kiện tư vấn tại các trường học, doanh nghiệp.

Đạt chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 22T đến 35T;

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội & công nghệ: Facebook, TikTok, Zalo, Instagram, Google Forms, CRM.

Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn giáo dục, không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6 triệu + Hoa hồng 10% + Thưởng doanh số (thu nhập có thể lên tới 30 -50 triệu/tháng)

Đóng bảo hiểm theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

Được đánh giá, đề bạt tăng lương hoặc vị trí làm việc.

Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tư duy và kỹ năng làm việc theo quy định chế độ đào tạo của Công ty hàng năm.

Tham gia tổ chức Công Đoàn và các hoạt động giao lưu sinh hoạt văn nghệ, thể thao của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Được đi du lịch trong và ngoài nước cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin