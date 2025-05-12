Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 đường số 23 KĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và tuyển sinh học viên cho các khóa học ngoại ngữ Hàn, Trung, Anh.
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký khóa học.
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch tuyển sinh.
Seeding, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tổ chức hội thảo, sự kiện tư vấn tại các trường học, doanh nghiệp.
Đạt chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 22T đến 35T;
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội & công nghệ: Facebook, TikTok, Zalo, Instagram, Google Forms, CRM.
Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn giáo dục, không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6 triệu + Hoa hồng 10% + Thưởng doanh số (thu nhập có thể lên tới 30 -50 triệu/tháng)
Đóng bảo hiểm theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
Được đánh giá, đề bạt tăng lương hoặc vị trí làm việc.
Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tư duy và kỹ năng làm việc theo quy định chế độ đào tạo của Công ty hàng năm.
Tham gia tổ chức Công Đoàn và các hoạt động giao lưu sinh hoạt văn nghệ, thể thao của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Được đi du lịch trong và ngoài nước cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 2 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

