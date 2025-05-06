Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
- Hà Nội: Ngã ba Tố Hữu
- Mộ Lao, TDP số 02 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn các sản phẩm phụ kiện phù hợp với dòng xe, đời xe, sở thích và nhu cầu sử dụng của khách hàng mua xe mới và khách hàng đến làm dịch vụ tại showroom
Nhận danh sách khách hàng mua xe mới hàng ngày từ phòng kinh doanh và liên lạc với khách hàng và tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm – phụ kiện. Tìm hiểu, phân loại và đánh giá nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.
Giám sát điều phối xe làm phụ kiện tại công ty
Hỗ trợ các thủ tục để bảo hành phụ kiện cho khách hàng
Sắp xếp, kiểm tra khu vực trưng bày phụ kiện
Hỗ trợ các công việc mảng bảo hiểm khi cần
Thực hiện các nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn phụ kiện tại các hãng ô tô.
Có kỹ năng giao tiếp, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc từ 1- 2 tháng theo đánh giá năng lực
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7; nghỉ trưa từ 12h-13h
Nghỉ Chủ Nhật
Trợ cấp 100% bữa ăn trưa, gửi xe.
Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…
Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI