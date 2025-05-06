Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, TDP số 02 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn các sản phẩm phụ kiện phù hợp với dòng xe, đời xe, sở thích và nhu cầu sử dụng của khách hàng mua xe mới và khách hàng đến làm dịch vụ tại showroom

Nhận danh sách khách hàng mua xe mới hàng ngày từ phòng kinh doanh và liên lạc với khách hàng và tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm – phụ kiện. Tìm hiểu, phân loại và đánh giá nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.

Giám sát điều phối xe làm phụ kiện tại công ty

Hỗ trợ các thủ tục để bảo hành phụ kiện cho khách hàng

Sắp xếp, kiểm tra khu vực trưng bày phụ kiện

Hỗ trợ các công việc mảng bảo hiểm khi cần

Thực hiện các nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25- 35 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn phụ kiện tại các hãng ô tô.

Có kỹ năng giao tiếp, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 5.000.000đ + thưởng doanh thu (Tổng thu nhập từ 12-15 triệu)

Thử việc từ 1- 2 tháng theo đánh giá năng lực

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7; nghỉ trưa từ 12h-13h

Nghỉ Chủ Nhật

Trợ cấp 100% bữa ăn trưa, gửi xe.

Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…

Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

