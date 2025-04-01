Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá tác động môi trường của các dự án, công trình.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình quản lý môi trường.

Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu môi trường theo quy định.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả quản lý môi trường.

Tham gia xây dựng và thực hiện các hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14001, ...).

Hỗ trợ công tác đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý môi trường.

Cập nhật và nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn về môi trường mới nhất.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Công nghệ môi trường, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường.

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có chứng chỉ chuyên môn về môi trường là một lợi thế (ví dụ: Chứng chỉ hành nghề môi trường, ...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, ...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

