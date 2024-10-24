Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Theo dõi Gia hạn, Bảo trì:

Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công. Theo dõi thời gian sử dụng phần mềm của khách hàng. Liên lạc thông báo, đàm phán và hoàn thành các thủ tục, văn bản, Hợp đồng về Gia hạn, Bảo trì phần mềm. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất cách xử lý đối với các trường hợp khách hàng yêu cầu giảm phí Gia hạn, Bảo trì do lỗi kỹ thuật. Theo dõi công nợ của các khách hàng Gia hạn, Bảo trì. Phát hiện các sự cố trong quá trình Gia hạn, Bảo trì và đưa ra các kiến nghị giải quyết trong phạm vi trách nhiệm, nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế rủi ro cho Công ty. Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm và chuyển thông tin đến các bộ phận có liên quan. Theo dõi quá trình thực hiện để đảm bảo khách hàng hài lòng. Đóng góp ý kiến xây dựng để tối ưu hóa quy trình làm việc, các form biểu áp dụng, công cụ quản lý thông tin khách hàng và công cụ làm việc. Cập nhật thông tin về khách hàng trên phần mềm quản lý. Lập các báo cáo về tình hình Gia hạn, Bảo trì, doanh số hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý. Đề xuất các ý tưởng, phương pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2. Năng lực cá nhân:

Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ, đảm bảo cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ chính xác nhất đến khách hàng. Trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc: kỹ năng chăm sóc khách hàng, gọi điện thoại, kỹ năng bán hàng, đàm phán thuyết phục ...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh Thành thạo kỹ năng chăm sóc khách hàng, gọi điện thoại, kỹ năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục ... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán các giải pháp công nghệ, phần mềm dịch vụ (SaaS) ... Ưu tiên ứng viên có kiến thức, nghiệp vụ khách sạn hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn Chăm chỉ, cẩn thận, tính cam kết và kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Chế độ đãi ngộ: Thu nhập: từ từ 12 - 15M Hỗ trợ chi phí gửi xe, ăn ca Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Môi trường làm việc: Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ... Được tham gia các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, bóng đá ... )

Chế độ đãi ngộ:

Môi trường làm việc: Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ... Được tham gia các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, bóng đá ... )

Môi trường làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.