Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Edit Video, Maketing ADS Google, Facebook., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp
Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu khách hàng sản phầm dịch vụ thiết kế Website, Hosting, Tên miền , Dịch vụ Marketing của công ty
Báo giá, lên hợp đồng cho KH
Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Giọng nói dễ nghe, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

