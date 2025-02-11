Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Edit Video, Maketing ADS Google, Facebook., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp

Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu khách hàng sản phầm dịch vụ thiết kế Website, Hosting, Tên miền , Dịch vụ Marketing của công ty

Báo giá, lên hợp đồng cho KH

Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Giọng nói dễ nghe, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

