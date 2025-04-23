Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Nguyễn Đổng Chi, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn & chốt đơn các gói trị liệu, khóa học, dịch vụ của trung tâm

Gọi điện CSKH, nhắc lịch hẹn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ

Quản lý data khách hàng, cập nhật thông tin vào hệ thống CRM

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tạo sự gắn kết lâu dài

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn & bán hàng là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, biết Tiếng Anh, thân thiện, biết lắng nghe & truyền đạt tốt

Kỹ năng thuyết phục tốt, giúp khách hàng hiểu và lựa chọn dịch vụ phù hợp

Tư duy chăm sóc khách hàng chủ động, tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, thái độ niềm nở

Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc yêu thích lĩnh vực sức khỏe, thiền, trị liệu, yoga

Biết sử dụng máy tính, Zalo, Facebook, Google Sheets, ưu tiên biết dùng CRM

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng, thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Làm việc trong môi trường an lành, thư giãn, đầy cảm hứng

Được sử dụng miễn phí dịch vụ gym & yoga cao cấp tại trung tâm

Cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức về trị liệu âm thanh, năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần

Tham gia miễn phí các workshop & hoạt động phát triển bản thân

Được đào tạo bài bản về kỹ năng sale, tư vấn & chăm sóc khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

