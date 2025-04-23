Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2 Nguyễn Đổng Chi, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn & chốt đơn các gói trị liệu, khóa học, dịch vụ của trung tâm
Gọi điện CSKH, nhắc lịch hẹn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
Quản lý data khách hàng, cập nhật thông tin vào hệ thống CRM
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tạo sự gắn kết lâu dài

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn & bán hàng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, biết Tiếng Anh, thân thiện, biết lắng nghe & truyền đạt tốt
Kỹ năng thuyết phục tốt, giúp khách hàng hiểu và lựa chọn dịch vụ phù hợp
Tư duy chăm sóc khách hàng chủ động, tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, thái độ niềm nở
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc yêu thích lĩnh vực sức khỏe, thiền, trị liệu, yoga
Biết sử dụng máy tính, Zalo, Facebook, Google Sheets, ưu tiên biết dùng CRM
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng, thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Làm việc trong môi trường an lành, thư giãn, đầy cảm hứng
Được sử dụng miễn phí dịch vụ gym & yoga cao cấp tại trung tâm
Cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức về trị liệu âm thanh, năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần
Tham gia miễn phí các workshop & hoạt động phát triển bản thân
Được đào tạo bài bản về kỹ năng sale, tư vấn & chăm sóc khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 351 Nguyễn Đình Chiểu

