Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

● Tham gia tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án triển khai các tính năng/dịch vụ/dự án mới;

● Hỗ trợ tham gia triển khai các tính năng/dịch vụ/dự án mới;

● Hỗ trợ đảm bảo chỉ số vận hành, hiệu quả các tính năng/dịch vụ/dự án triển khai;

● Hỗ trợ vận hành, quản lý đội nhóm tài xế, điều phối xử lý chuyến xe;

● Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ định của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ: Sinh viên năm 3 - 4. Chuyên ngành Vận tải, Logicstic, Kinh tế, Quản trị kinh doanh;

● Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm hoạt động Đoàn, Hội;

● Năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo;

● Tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch công việc;

● Chăm chỉ, ham học hỏi và chịu được áp lực cao trong công việc;

● Khả năng giao tiếp, xử lý tinh hướng linh hoạt, nhạy bén;

● Có khả năng tư duy độc lập, có thể làm việc theo nhóm;

● Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV Thì Được Hưởng Những Gì

● Hỗ trợ: 3,000,000/tháng;

● Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty;

● Trau rồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện các kỹ năng mềm có giá trị cho nghề nghiệp tương lai: làm việc nhóm, thuyết trình, ...

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV

