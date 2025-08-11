Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
- Hồ Chí Minh: An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
● Tham gia tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án triển khai các tính năng/dịch vụ/dự án mới;
● Hỗ trợ tham gia triển khai các tính năng/dịch vụ/dự án mới;
● Hỗ trợ đảm bảo chỉ số vận hành, hiệu quả các tính năng/dịch vụ/dự án triển khai;
● Hỗ trợ vận hành, quản lý đội nhóm tài xế, điều phối xử lý chuyến xe;
● Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ định của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm hoạt động Đoàn, Hội;
● Năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo;
● Tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch công việc;
● Chăm chỉ, ham học hỏi và chịu được áp lực cao trong công việc;
● Khả năng giao tiếp, xử lý tinh hướng linh hoạt, nhạy bén;
● Có khả năng tư duy độc lập, có thể làm việc theo nhóm;
● Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV Thì Được Hưởng Những Gì
● Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty;
● Trau rồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện các kỹ năng mềm có giá trị cho nghề nghiệp tương lai: làm việc nhóm, thuyết trình, ...
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
