Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc
• Thực hiện các công việc tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm, giải pháp công nghệ của Công ty, đồng thời hỗ trợ triển khai giải pháp cho khách hàng
Nhiệm vụ cụ thể
• Tư vấn kỹ thuật: Khảo sát dự án, tiếp nhận nhu cầu từ khách hàng, phân tích, đưa ra tư vấn và giải pháp phù hợp.
• Demo và trình bày giải pháp: xây dựng giải pháp, sản phẩm demo và trình bày trước khách hàng.
• Hồ sơ thầu: Hỗ trợ sale thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu (catalog, tuyên bố đáp ứng, bản vẽ kỹ thuật, giải pháp, thuyết minh....).
• Xây dựng hồ sơ thiết kế: Bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, BoQ.
• Hỗ trợ triển khai và nghiệm thu theo thiết kế của giải pháp.
• Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sau bán hàng.
• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên từ 24 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

