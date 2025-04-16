Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc

• Thực hiện các công việc tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm, giải pháp công nghệ của Công ty, đồng thời hỗ trợ triển khai giải pháp cho khách hàng

Nhiệm vụ cụ thể

• Tư vấn kỹ thuật: Khảo sát dự án, tiếp nhận nhu cầu từ khách hàng, phân tích, đưa ra tư vấn và giải pháp phù hợp.

• Demo và trình bày giải pháp: xây dựng giải pháp, sản phẩm demo và trình bày trước khách hàng.

• Hồ sơ thầu: Hỗ trợ sale thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu (catalog, tuyên bố đáp ứng, bản vẽ kỹ thuật, giải pháp, thuyết minh....).

• Xây dựng hồ sơ thiết kế: Bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, BoQ.

• Hỗ trợ triển khai và nghiệm thu theo thiết kế của giải pháp.

• Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sau bán hàng.

• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.