Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục tiêu công việc
• Thực hiện các công việc tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm, giải pháp công nghệ của Công ty, đồng thời hỗ trợ triển khai giải pháp cho khách hàng
Nhiệm vụ cụ thể
• Tư vấn kỹ thuật: Khảo sát dự án, tiếp nhận nhu cầu từ khách hàng, phân tích, đưa ra tư vấn và giải pháp phù hợp.
• Demo và trình bày giải pháp: xây dựng giải pháp, sản phẩm demo và trình bày trước khách hàng.
• Hồ sơ thầu: Hỗ trợ sale thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu (catalog, tuyên bố đáp ứng, bản vẽ kỹ thuật, giải pháp, thuyết minh....).
• Xây dựng hồ sơ thiết kế: Bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, BoQ.
• Hỗ trợ triển khai và nghiệm thu theo thiết kế của giải pháp.
• Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sau bán hàng.
• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI