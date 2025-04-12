Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12/2E, đường số 9, phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn các thủ tục về pháp luật môi trường;
Viết được các báo cáo môi trường như ĐTM
Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường,....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
