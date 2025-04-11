Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 100 Triệu

Mức lương 60 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 16 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Văn phòng TPI Land, 17 Trần Quý Kiên, P Bình Trưng Tây (ngay Đảo Kim Cương), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 60 - 100 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm công ty.

Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.

Giải đáp và cung cấp mọi thông tin cho khách hàng.

Làm việc trong môi trường Gen Z siêu năng động và sáng tạo.

Được đào tạo kiến thức, vừa học vừa làm trong thời gian thử việc.

Với Mức Lương 60 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: tuổi từ 18 – 35, Năng động.

Chịu khó, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, siêng năng trong công việc.

Có Laptop, biết vi tính văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Đam mê môi trường Kinh Doanh, học hỏi các kiến thức kinh doanh.

Chấp nhân Sinh Viên chờ bằng, hoặc không có Kinh Nghiệm.

Mong muốn phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 - 12.000.000đồng/tháng; Lương thực nhận

Review lương 6 tháng/lần.

Hoa hồng, Thưởng: 50 – 100 triệu;

Hỗ trợ Data khách hàng chất lượng từ Công ty (không phải data telesale)

Làm việc tại Văn phòng view Sông SG từ: 8h30 – 12h, 13h00 – 17h30.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp.

Cùng nhiều quyền lợi khác như: Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND

