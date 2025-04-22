Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nhân viên Tư vấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của trung tâm
Chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của trung tâm
Lập các báo cáo kinh doanh khách hàng theo tuần/tháng/quý và báo cáo với cấp trên
Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm đạt/vượt các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Thái độ nhiệt tình, kiên nhẫn và chuyên nghiệp
Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 12.000.000Đ + hoa hồng (Thu nhập không giới hạn)
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc tháng/ quý/ năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90G, đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

