Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của trung tâm

Chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của trung tâm

Lập các báo cáo kinh doanh khách hàng theo tuần/tháng/quý và báo cáo với cấp trên

Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm đạt/vượt các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Thái độ nhiệt tình, kiên nhẫn và chuyên nghiệp

Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 12.000.000Đ + hoa hồng (Thu nhập không giới hạn)

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc tháng/ quý/ năm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA

