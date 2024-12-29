Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Nhân viên tư vấn tín dụng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: số 59 đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tư vấn và cung cấp các sản phẩm tín dụng cá nhân cho khách hàng.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Từ 24-30
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales hoặc kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng khác.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản từ 12 triệu VND, lương kinh doanh không giới hạn.
- Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay nhanh cá nhân lên đến 19 tỷ
- Đóng BHXH theo đúng mức Lương cơ bản
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Thu nhập cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.
- Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.
- Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức theo chuẩn quốc tế.
- Nơi làm việc khang trang, tiện nghi với các trang thiết bị hiện đại.
- Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.
- Khuyến khích sự gắn kết lâu dài và cùng mong muốn mọi thành viên đều sẽ trở thành cổ đông của VIB.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 59 đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

