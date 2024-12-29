Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: số 59 đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

- Tư vấn và cung cấp các sản phẩm tín dụng cá nhân cho khách hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Tuổi: Từ 24-30

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales hoặc kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng khác.

- Ngoại hình: Ưa nhìn.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH THUẬN AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản từ 12 triệu VND, lương kinh doanh không giới hạn.

- Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay nhanh cá nhân lên đến 19 tỷ

- Đóng BHXH theo đúng mức Lương cơ bản

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Thu nhập cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.

- Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.

- Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức theo chuẩn quốc tế.

- Nơi làm việc khang trang, tiện nghi với các trang thiết bị hiện đại.

- Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.

- Khuyến khích sự gắn kết lâu dài và cùng mong muốn mọi thành viên đều sẽ trở thành cổ đông của VIB.

