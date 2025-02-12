Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER
- Hồ Chí Minh: thâm niên 03 năm = 03 ngày phép thâm niên)
- Thưởng lương tháng 13, sinh nhật, Lễ, Tết, kết quả kinh doanh
- Tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, khám sức khỏe, thể thao, du lịch, dã ngoại, team building, teabreak,...
- Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển minh bạch
- Được đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và kỹ năng mềm, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Tiếp nhận data khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo từ bộ phận Marketing
- Chủ động tham gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện, chiến dịch truyền thông được hỗ trợ tổ chức bởi Trung tâm
- Giới thiệu về sản phẩm, chương trình, dịch vụ và tư vấn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
- Quản lý thông tin khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt huyết, chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực để đạt được chỉ tiêu về doanh số
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
