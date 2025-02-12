Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2
- Thưởng lương tháng 13, sinh nhật, Lễ, Tết, kết quả kinh doanh
- Tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, khám sức khỏe, thể thao, du lịch, dã ngoại, team building, teabreak,...
- Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển minh bạch
- Được đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và kỹ năng mềm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo từ bộ phận Marketing

- Chủ động tham gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện, chiến dịch truyền thông được hỗ trợ tổ chức bởi Trung tâm

- Giới thiệu về sản phẩm, chương trình, dịch vụ và tư vấn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm tại vị trí Tư vấn Giáo dục/ Kinh doanh/ Phát triển kinh doanh hoặc tương đương

- Năng động, nhiệt huyết, chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực để đạt được chỉ tiêu về doanh số

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 10 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

