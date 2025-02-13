Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Giới thiệu, tư vấn các khóa học nhạc cho khách hàng

• Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng là phụ huynh, học sinh thông qua việc trao đổi về sự tiến bộ của học sinh và các nội dung liên quan đến quá trình học tập.

• Quản lý thông tin học viên

• Thực hiện các công tác hành chánh tại Trung tâm như: Quản lý giáo trình, thu học phí, các khoản chi, các báo cáo theo quy định của Công ty

• Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

• Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất

• Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.