Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 15 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

- Tp.HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giới thiệu, tư vấn các khóa học nhạc cho khách hàng
• Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng là phụ huynh, học sinh thông qua việc trao đổi về sự tiến bộ của học sinh và các nội dung liên quan đến quá trình học tập.
• Quản lý thông tin học viên
• Thực hiện các công tác hành chánh tại Trung tâm như: Quản lý giáo trình, thu học phí, các khoản chi, các báo cáo theo quy định của Công ty
• Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
• Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất
• Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình dễ nhìn, thái độ cầu tiến,

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương Thì Được Hưởng Những Gì

* Địa điểm làm việc: các quận ở khu vực TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 386 CMT8, P.10, Q.3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

