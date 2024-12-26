Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ISL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 101 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, liên hệ, tư vấn và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của ISL cho khách hàng đang quan tâm qua điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty;

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình học tiếng Trung tại Trung tâm;

Chăm sóc khách hàng cũ, tạo dựng mối quan hệ tốt, phát triển bền vững;

Phát triển nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ du học là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;

Kỹ năng tư vấn, giải quyết vấn đề tốt;

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc và không ngại thử thách;

Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ISL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + lương KPI;

Thưởng nóng hàng tháng;

Được cung cấp data bởi bộ phận Marketing ổn định hàng ngày giúp đảm bảo lượng khách hàng tiềm năng liên tục;

Cơ hội thăng tiến lên vị Trưởng nhóm nhanh nếu đạt thành tích xuất sắc;

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có tính nhân văn cao;

Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc;

Được tham gia các hoạt động đội nhóm, Teambuilding của Công ty hằng năm;

Được tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định;

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ISL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin