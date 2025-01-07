Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Tham quan du lịch hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đài thọ cơm trưa. Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn và kỹ năng. BH sức khỏe, BH nhân thọ dành cho NV có thâm niên. Các CLB cầu lông, yoga cho GVNV. Thăm hỏi sức khỏe, mừng kết hôn, chia buồn theo chế độ., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, thuyết phục PH tiềm năng ghi danh nhập học.

Chăm sóc PH tiềm năng, chủ động theo dõi tình hình phản hồi thắc mắc, cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên nghiệp qua tất cả các kênh: trực tiếp tại trường, Facebook, Website, email...

Xử lý kịp thời tất cả các chứng từ tuyển sinh, từ đơn nhập học của học sinh đến hóa đơn, thư xác nhận... với tác phong chuyên nghiệp

Chuẩn bị thẻ học sinh và phụ huynh; Thông báo đến các giáo viên có liên quan và cung cấp hồ sơ học sinh cùng các chứng từ quan trọng khác để giáo viên chuẩn bị sẵn sàng khi có học sinh mới chuẩn bị ghi danh, nhập học

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp làm các báo cáo tuyển sinh và xem xét cập nhật cơ sở dữ liệu phụ huynh hiện hữu và tiềm năng;

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp xem xét tình hình hiệu quả tuyển sinh, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hiệu quả;

Hỗ trợ học sinh làm bài kiểm tra tuyển sinh, lên lịch phỏng vấn phù hợp với độ tuổi và học vấn của học sinh

Ghi nhận, cập nhật và xét lại tất cả những thắc mắc, kết quả kiểm tra, tham quan, đăng ký nhập học.

Thường xuyên tiếp nhận những phản hồi từ phía phụ huynh, ghi nhận những thay đổi trong nhận định hoặc sở thích của phụ huynh và báo cáo cho Quản lý trực tiếp;

Thường xuyên tiếp cận và tham khảo website của các trường đối thủ để cập nhật cho bộ phận về những động thái mới trên thị trường và đề xuất phương án đối phó;

Chủ động tham gia vào quá trình xem xét điều chỉnh các chính sách và quy trình tuyển sinh hàng năm, bảo đảm tính hiệu quả và cạnh tranh của các chính sách và quy trình tuyển sinh;

Phụ trách các công việc của lễ tân theo sự phân công của Quản lý Trực tiếp,

Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thuộc lĩnh vực giáo dục.

Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Ngoại hình thanh lịch, thân thiện và dễ tạo thiện cảm.

Khả năng nắm bắt tâm lý thuyết phục khách hàng tốt.

Âm giọng rõ, nhẹ nhàng.

Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.