Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Gọi điện tư vấn, giới thiệu và mời học thử khóa học tiếng Anh cho khách hàng tiềm năng từ nguồn data được cung cấp ổn định hàng tháng theo phân bổ.

- Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo,....

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng trong việc lập tài khoản học, sắp xếp, đăng ký, nhắc lịch học với khách hàng.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với telesale/tư vấn tuyển sinh, không dễ nản chí, bỏ cuộc

- Được support, training bài bản từ A tới Z về telesale/tư vấn tuyển sinh.

- Nói được giọng phổ thông, không bị khàn, không nói ngọng, không nói lắp, dễ nghe.

- Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.

- Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới trong mảng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gồm: (Tổng thu nhập từ 30-40 triệu/tháng)

- Lương cứng 10.000.000 VND + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).

- Trả lương trước ngày mùng 5 hàng tháng.

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần.

- Công ty cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

