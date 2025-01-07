Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Gọi điện tư vấn, giới thiệu và mời học thử khóa học tiếng Anh cho khách hàng tiềm năng từ nguồn data được cung cấp ổn định hàng tháng theo phân bổ.
- Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo,....
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc lập tài khoản học, sắp xếp, đăng ký, nhắc lịch học với khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với telesale/tư vấn tuyển sinh, không dễ nản chí, bỏ cuộc
- Được support, training bài bản từ A tới Z về telesale/tư vấn tuyển sinh.
- Nói được giọng phổ thông, không bị khàn, không nói ngọng, không nói lắp, dễ nghe.
- Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.
- Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới trong mảng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gồm: (Tổng thu nhập từ 30-40 triệu/tháng)
- Lương cứng 10.000.000 VND + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).
- Trả lương trước ngày mùng 5 hàng tháng.
- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần.
- Công ty cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

