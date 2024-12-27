Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tư vấn cho phụ huynh và học sinh về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.
Trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Cung cấp thông tin chi tiết về học phí, thời gian học, phương pháp giảng dạy và các chính sách khác của trung tâm.
Thuyết phục khách hàng đăng ký tham gia các khóa học của trung tâm.
Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký khóa học, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá hình ảnh của trung tâm.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Kỹ năng thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng tư vấn.
Hiểu biết về giáo dục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chỉ tiêu + hoa hồng + thưởng nóng.
Thu nhập trung bình4.500.000 – 6.000.000/tháng, cao điểm lên đến8.000.000.
4.500.000 – 6.000.000/tháng
8.000.000.
Hỗ trợ suất ăn giá rẻ: 15.000 đồng/suất.
Voucher/Học bổng 100% khóa tiếng Anh giao tiếp.
Voucher/Học bổng 100% khóa tiếng Anh giao tiếp
Có hỗ trợ đồng phục, không mất phí.
Đào tạo sản phẩm, kỹ năng tư vấn;có BHXH, BHYT, nghỉ phép, thai sản, sinh nhật, thưởng lễ....
có BHXH, BHYT
Cơ hội thăng tiến lên quản lý, không nợ hoặc chậm lương, trả đúng hạn ngày 8-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 522 Đường Số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh-thu-nhap-4-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job273418
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM
7 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Me Since 1988 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Me Since 1988
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM
7 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu JobsGO Recruit
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẠI LỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẠI LỘ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
9.1 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Công nghệ Giáo dục Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Công nghệ Giáo dục Thông minh
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu JobsGO Recruit
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm