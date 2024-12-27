Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tư vấn cho phụ huynh và học sinh về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.

Trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo.

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Cung cấp thông tin chi tiết về học phí, thời gian học, phương pháp giảng dạy và các chính sách khác của trung tâm.

Thuyết phục khách hàng đăng ký tham gia các khóa học của trung tâm.

Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký khóa học, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá hình ảnh của trung tâm.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Kỹ năng thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng tư vấn.

Hiểu biết về giáo dục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chỉ tiêu + hoa hồng + thưởng nóng.

Thu nhập trung bình4.500.000 – 6.000.000/tháng, cao điểm lên đến8.000.000.

Hỗ trợ suất ăn giá rẻ: 15.000 đồng/suất.

Voucher/Học bổng 100% khóa tiếng Anh giao tiếp.

Có hỗ trợ đồng phục, không mất phí.

Đào tạo sản phẩm, kỹ năng tư vấn;có BHXH, BHYT, nghỉ phép, thai sản, sinh nhật, thưởng lễ....

Cơ hội thăng tiến lên quản lý, không nợ hoặc chậm lương, trả đúng hạn ngày 8-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

