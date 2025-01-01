Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 năm/lần Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm. Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn các chương trình đào tạo Arena cho học viên tiềm năng theo chỉ tiêu.
Hỗ trợ học viên, phụ huynh đăng ký các chương trình đào tạo.
Chăm sóc học viên qua điện thoại, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng.
Hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký thi đầu vào; tham gia tổ chức thi tuyển đầu vào và khai giảng.
Các công việc liên quan đến tư vấn theo phân công.
Địa điểm làm việc: Hệ thống các trung tâm đào tạo Arena của công ty Aprotrain - Quận 3, 6, Phú Nhuận, Tân Bình.
Thời gian làm việc 8h/ ngày, theo ca: 8h00-17h30 / 9h-18h30 / 10h30-20h00
Nghỉ hàng tuần: 1.5 ngày (0.5 ngày Thứ Bảy & 01 ngày Chủ Nhật)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Có kinh nghiệm telesale, từng làm các trung tâm tư vấn là một lợi thế.
Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Mức lương: lương cứng 7-10tr + Các khoản thưởng khác; Chế độ phúc lợi (sức khỏe, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, hiếu hỷ, ...); BHXH đầy đủ cho nhân viên.

Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà 285 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

