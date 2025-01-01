Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn các chương trình đào tạo Arena cho học viên tiềm năng theo chỉ tiêu.

Hỗ trợ học viên, phụ huynh đăng ký các chương trình đào tạo.

Chăm sóc học viên qua điện thoại, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng.

Hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký thi đầu vào; tham gia tổ chức thi tuyển đầu vào và khai giảng.

Các công việc liên quan đến tư vấn theo phân công.

Địa điểm làm việc: Hệ thống các trung tâm đào tạo Arena của công ty Aprotrain - Quận 3, 6, Phú Nhuận, Tân Bình.

Thời gian làm việc 8h/ ngày, theo ca: 8h00-17h30 / 9h-18h30 / 10h30-20h00

Nghỉ hàng tuần: 1.5 ngày (0.5 ngày Thứ Bảy & 01 ngày Chủ Nhật)

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Có kinh nghiệm telesale, từng làm các trung tâm tư vấn là một lợi thế.

Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Mức lương: lương cứng 7-10tr + Các khoản thưởng khác; Chế độ phúc lợi (sức khỏe, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, hiếu hỷ, ...); BHXH đầy đủ cho nhân viên.

Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

