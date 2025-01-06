Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH TM và DV Tri Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46 đường 65, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Liên hệ với phụ huynh và học sinh tiềm năng qua điện thoại, email hoặc các kênh truyền thông khác.

Tư vấn chi tiết về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.

Giải đáp thắc mắc của phụ huynh và học sinh về các vấn đề liên quan đến chương trình học, học phí, thời gian học...

Hỗ trợ phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký và nhập học.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi nhập học.

Thực hiện các báo cáo về kết quả công việc.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá hình ảnh của trung tâm.

Cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo mới và chính sách của trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng.

Làm việc xoay ca từ Thứ 3 - Chủ nhật.

Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

