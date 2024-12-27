Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Lê Quý Đôn, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc

• Tư vấn và thuyết phục học viên tham gia các khóa học tiếng Anh tại Wall Street English.

• Lập kế hoạch bán hàng hàng tháng để đạt chỉ tiêu doanh số yêu cầu.

• Tạo dựng niềm tin, phát triển mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ học viên hiện có tại trung tâm tăng số lượng học viên mới thông qua các kênh giới thiệu và tái đăng ký.

• Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo dõi tốt nhất được cung cấp cho sinh viên để giúp họ đạt được mục tiêu học tập của mình.

YÊU CẦU:

Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng/Bán hàng Online/Telesales (Giáo dục, Bán lẻ cao cấp, Bảo hiểm, Bất động sản, Ngân hàng, Sức khỏe & Thể hình cao cấp, Bảo hiểm, Tài chính & Ngân hàng,... là ưu tiên);

Có khả năng làm việc dưới áp lực với thời gian linh hoạt kể cả buổi tối và cuối tuần để đạt và vượt chỉ tiêu bán hàng;

Kỹ năng chốt sales;

Tiếng Anh đọc hiểugiao tiếp cơ bản;

Ngoại hình chuyên nghiệp, thái độ tự tin và kỹ năng giao tiếp cá nhân;



QUYỀN LỢI

100% lương trong 2 tháng thử việc;

BHYT, BHXH full lương sau 2 tháng;

Có gói chăm sóc sức khỏe quốc tế từ ngày đầu thử việc;

Được học tiếng anh tại Wall Street English;

Được hỗ trợ máy tính làm việc, thẻ xe,...;

Được tham gia khóa training bài bản bởi Sales Trainer trước khi chạy số;

Đánh giá năng lực và review lương theo quý, cơ hội thăng tiến lên Senior EC hoặc Sales Team Lead

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh



