Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Trà Vinh: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, tuyển sinh tạo nguồn học viên qua điện thoại và trực tiếp tại văn phòng;
Hỗ trợ, hướng dẫn học viên nộp hồ sơ, học phí;
Ghi nhận, cập nhật và báo cáo thông tin học viên;
Đề xuất chiến lược tiếp cận học viên hiệu quả;
Hỗ trợ các hoạt động Marketing;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, truyền thông, Marketing,…
Giọng nói to, rõ, truyền cảm tốt;
Có kỹ năng truyền đạt thuyết phục tốt;
Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi.
Giọng nói to, rõ, truyền cảm tốt;
Có kỹ năng truyền đạt thuyết phục tốt;
Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện;
Chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ;
Được Tham gia các khóa đào tạo nâng cao hiệu quả công việc;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ;
Được Tham gia các khóa đào tạo nâng cao hiệu quả công việc;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI