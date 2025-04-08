Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, tuyển sinh tạo nguồn học viên qua điện thoại và trực tiếp tại văn phòng;

Hỗ trợ, hướng dẫn học viên nộp hồ sơ, học phí;

Ghi nhận, cập nhật và báo cáo thông tin học viên;

Đề xuất chiến lược tiếp cận học viên hiệu quả;

Hỗ trợ các hoạt động Marketing;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, truyền thông, Marketing,…

Giọng nói to, rõ, truyền cảm tốt;

Có kỹ năng truyền đạt thuyết phục tốt;

Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện;

Chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ;

Được Tham gia các khóa đào tạo nâng cao hiệu quả công việc;

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin