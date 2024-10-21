Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
- Hồ Chí Minh: Số 500
- 502 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Thực hiện công tác Quản lý học sinh
- Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến pháp luật cho học sinh.
- Thực hiện các công tác liên quan đến quản lý, theo dõi nề nếp học sinh, xử lý vi phạm nội quy nhà trường trong quá trình học.
- Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động ngoại khóa.
- Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua - khen thưởng và kỷ luật học sinh.
- Kiểm tra, theo dõi và báo cáo công tác chủ nhiệm lớp.
- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh.
- Giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh; là cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường.
2. Thực hiện công tác tuyển sinh
- Chuẩn bị các hồ sơ phục vụ tuyển sinh; thực hiện công tác hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường, địa phương trong và ngoài thành phố.
- Hỗ trợ người học thực hiện các hồ sơ tuyển sinh; kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thí sinh; quản lý phần mềm tuyển sinh.
- Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh các chương trình đào tạo tại Trường.
- Tham mưu phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành.
- Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI