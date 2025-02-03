Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 44J
- 44F KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành máy tự động Auto, lắp ráp linh kiện điện thoại
- Lập tài liệu báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chế tạo máy
- Đọc vẽ thành thạo bản vẽ cơ khí
- Nhanh nhẹn, cần cù, ham học hỏi
- Đã có kinh nghiệm 2 trở lên năm ở vị trí tương đương
* QUYỀN LỢI:
- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước
- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại
- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca
- Lương tăng định kỳ hàng năm
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại...
Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam
