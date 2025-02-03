Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 44J - 44F KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành máy tự động Auto, lắp ráp linh kiện điện thoại

- Lập tài liệu báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chế tạo máy

- Đọc vẽ thành thạo bản vẽ cơ khí

- Nhanh nhẹn, cần cù, ham học hỏi

- Đã có kinh nghiệm 2 trở lên năm ở vị trí tương đương

* QUYỀN LỢI:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại

- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca

- Lương tăng định kỳ hàng năm

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại...

Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin