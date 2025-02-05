Tuyển Nhân viên vận hành Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa 789 BQP, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Nhận kế hoạch hàng hóa từ sales/cus log

• Làm việc với hãng tàu/fwd để thanh toán các phí local, cược cont, lấy lệnh giấy, EDO

• Liên hệ, Đàm phán với khách hàng, sắp xếp kế hoạch trả hàng hợp lý

• Đặt kế hoạch xe với thầu phụ,cập nhật thông tin xe và thời gian lên hàng cho khách

• Theo dõi tiến độ xe, trả hàng và update cho khách/sales

• Đối chiếu bảng kê công nợ với thầu phụ, nhập liệu lên hệ thống

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tiếng trung tương đương HSK4

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh tế, logistics/xnk

• Năm rõ quy trình lấy hàng xuất/nhập tại cảng

• Thuần thục các quy trình xử lý gia hạn lưu kho/bãi

• Có khả năng đàm phán, làm giá với thầu phụ

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.