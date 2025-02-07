Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Vinaquick làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Vinaquick
- Hà Nội: 58 Hoàng Văn Thái
- phường Khương Mai
- Quận Thanh Xuân
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Đến 16 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tư vấn khách hàng cách sử dụng, tính năng, ưu điểm của các sản phẩm.
• Bán hàng và phát triển doanh số theo KPI hàng tháng ( khách hàng đã có sẵn trong hệ thống) với các mặt hàng đồ mẹ và bé tại showroom và thông qua zalo/ fanpage.
• Chăm sóc - Quản lý khách hàng: hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc về thông tin sản phẩm sau khi khách đã mua.
• Dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ cửa hàng.
• Refill các kệ hàng.
• Tổng kết cuối ca và bàn giao ca.
• Soạn giao các đơn hàng và giao cho shipper.
• Tham gia quản lý và sắp xếp hàng hóa.
• Kiểm hàng trên kệ xuất bán trực tiếp liên tục. Chịu trách nhiệm về việc thất thoát hàng hoá ở trên kệ.
Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chỉ tuyển nữ
• Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong ngành mẹ và bé, customer service hoặc dịch vụ
Tại Công Ty TNHH Vinaquick Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vinaquick
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
