Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Vinaquick làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tư vấn khách hàng cách sử dụng, tính năng, ưu điểm của các sản phẩm.

• Bán hàng và phát triển doanh số theo KPI hàng tháng ( khách hàng đã có sẵn trong hệ thống) với các mặt hàng đồ mẹ và bé tại showroom và thông qua zalo/ fanpage.

• Chăm sóc - Quản lý khách hàng: hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc về thông tin sản phẩm sau khi khách đã mua.

• Dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ cửa hàng.

• Refill các kệ hàng.

• Tổng kết cuối ca và bàn giao ca.

• Soạn giao các đơn hàng và giao cho shipper.

• Tham gia quản lý và sắp xếp hàng hóa.

• Kiểm hàng trên kệ xuất bán trực tiếp liên tục. Chịu trách nhiệm về việc thất thoát hàng hoá ở trên kệ.