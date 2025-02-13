Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện App Store Optimization (ASO) để đảm bảo tất cả các ứng dụng có liên quan đều xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm trong tất cả các cửa hàng ứng dụng hiện hành

Tạo, duy trì và tối ưu hóa tất cả các yếu tố của sự hiện diện trên cửa hàng ứng dụng, bao gồm văn bản, nội dung và từ khóa - bằng nhiều ngôn ngữ

Kiểm tra, theo dõi và tối ưu hóa các thử nghiệm A/B trên các cửa hàng ứng dụng để tăng tỷ lệ chuyển đổi tải xuống và tăng lưu lượng truy cập trang cửa hàng, đồng thời duy trì phù hợp với USP(Unique Selling Point) của mỗi trò chơi/ứng dụng

Lên mục tiêu KPI về Tỷ lệ chuyển đổi trang cửa hàng, chuyển đổi không phải trả tiền và xếp hạng cửa hàng

Hợp tác chặt chẽ với UA (User Acquisition) trong việc xác định, lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các cơ hội để kích thích tăng trưởng tự nhiên

Sử dụng các công cụ theo dõi phân tích mới nhất để theo dõi thứ hạng cửa hàng ứng dụng như AppTweak, SensorTower

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có tối thiểu trên 1 năm kinh nghiệm làm ASO trong ngành app & game hoặc 2 năm kinh nghiệm làm SEO muốn chuyển sang ASO

Hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu từ khóa

Có kiến thức và quy trình vận hành của các Store

Thành thạo các ngôn ngữ khác là 1 lợi thế

Kỹ năng phân tích tốt

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 15.000.000 VNĐ/ tháng

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Thưởng dự án hấp dẫn

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….

Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân

Được xét tăng lương hàng năm

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin