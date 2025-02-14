Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên vận hành

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa GP Invest Ngõ 170 Đê La Thành

- Đống Đa

- Hà Nội

1. Hỗ trợ xử lý emails/hồ sơ khách hàng.
2. Tư vấn, trả lời khách hàng và các bên đối tác.
3. Viết thư giải trình bằng tiếng Anh.
5. Lưu, kiểm tra và sắp xếp chứng từ, thông tin hồ sơ khách hàng lên hệ thống công ty.
6. Tổng hợp và kiểm tra dữ liệu công ty theo tuần và tháng.

YÊU CẦU:
1. Tiếng Anh IELTS 6.5 (hoặc PTE tương đương) trở lên.
2. Yêu cầu kĩ năng đọc hiểu viết tốt.
3. Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.
4. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
5. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
6. Muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn, 10 - 18 triệu / tháng.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 170 De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.s

