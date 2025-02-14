Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa GP Invest Ngõ 170 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1. Hỗ trợ xử lý emails/hồ sơ khách hàng.

2. Tư vấn, trả lời khách hàng và các bên đối tác.

3. Viết thư giải trình bằng tiếng Anh.

5. Lưu, kiểm tra và sắp xếp chứng từ, thông tin hồ sơ khách hàng lên hệ thống công ty.

6. Tổng hợp và kiểm tra dữ liệu công ty theo tuần và tháng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

1. Tiếng Anh IELTS 6.5 (hoặc PTE tương đương) trở lên.

2. Yêu cầu kĩ năng đọc hiểu viết tốt.

3. Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.

4. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

5. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

6. Muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

QUYỀN LỢI:

- Mức lương hấp dẫn, 10 - 18 triệu / tháng.

Tại Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin