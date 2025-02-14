Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 Tòa GP Invest Ngõ 170 Đê La Thành
- Đống Đa
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
1. Hỗ trợ xử lý emails/hồ sơ khách hàng.
2. Tư vấn, trả lời khách hàng và các bên đối tác.
3. Viết thư giải trình bằng tiếng Anh.
5. Lưu, kiểm tra và sắp xếp chứng từ, thông tin hồ sơ khách hàng lên hệ thống công ty.
6. Tổng hợp và kiểm tra dữ liệu công ty theo tuần và tháng.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
1. Tiếng Anh IELTS 6.5 (hoặc PTE tương đương) trở lên.
2. Yêu cầu kĩ năng đọc hiểu viết tốt.
3. Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.
4. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
5. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
6. Muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn, 10 - 18 triệu / tháng.
1. Tiếng Anh IELTS 6.5 (hoặc PTE tương đương) trở lên.
2. Yêu cầu kĩ năng đọc hiểu viết tốt.
3. Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.
4. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
5. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
6. Muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn, 10 - 18 triệu / tháng.
Tại Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI