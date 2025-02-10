Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty CP Lendbiz
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty CP Lendbiz

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Lendbiz

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, soạn thảo các Hồ sơ giải ngân sau phê duyệt
Kiểm soát Hồ sơ cấp tín dụng sau phê duyệt bao gồm hướng dẫn Khách hàng ký hồ sơ, Hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng, theo dõi việc hoàn thiện chứng từ,.....
Hạch toán các giao dịch và bút toán liên quan đến việc mở tài khoản, giải ngân và thanh toán trên hệ thống
Lưu trữ và quản lý hồ sơ giao dịch theo quy định
Cung cấp dữ liệu và lập các báo cáo dữ liệu theo yêu cầu Ban giám đốc và các phòng ban
Quản lý tài sản cầm cố của Khách.
Báo cáo trực tiếp và tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, ngân hàng.....
Có kinh nghiệm về mảng nghiệp vụ, vận hành, chăm sóc KH
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở mảng nghiệp vụ, vận hành, support, CS
Khả năng sử dụng tốt Excel và MS Office thành thạo, thao tác nhanh.
Có khả năng giao tiếp tốt, tương tác với các phòng ban
Cẩn thận, Trung thực.
Tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thỏa thuận lương
Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...
Phúc lợi:
Thu nhập cạnh tranh;
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại
Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Trung tâm, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...
Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu.....
Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ (2 lần/ năm), hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;
Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,... của Công ty;
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định Luật lao động;
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
Địa điểm / thời gian làm việc
TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Ca chiều 12:00 – 20:00, ca hành chính (8:00-17:30 ) tỷ lệ 50-50
Nghỉ 4 ngày / tháng (không trùng cuối tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Lendbiz

Công ty CP Lendbiz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn TT5-1B-25, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

