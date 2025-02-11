Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH IP KIDIZEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH IP KIDIZEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH IP KIDIZEN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH IP KIDIZEN

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH IP KIDIZEN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Villa C6, ngõ 36 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Quản lý khách hàng
● Điều phối vận hành dịch vụ theo tiêu chuẩn của công ty
● Quản lý/chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan
● Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, gia hạn hợp đồng, xử lý sự cố
2. Quản lý nhân sự
● Quản lý nhân sự trong quá trình làm việc: điều động/xếp ca, giám sát công việc, đảm bảo chất lượng công việc, chấm KPI...
● Quản lý công việc chấm công, tổng hợp công
● Xử lý các công việc về BHYT, BHXH, Giảm trừ gia cảnh và một số công việc hành chính khác
3. Các công việc khác
● Quản lý tài sản chung và tài sản của bộ phận phụ trách
● Thực hiện các công việc của thủ quỹ và thanh toán quỹ tiền mặt, mua bán học cụ, văn phòng phẩm...
● Soạn thảo văn bản, gửi và tiếp nhận, lưu trữ, sắp xếp giấy tờ
● Tổ chức thực hiện các sự kiện của công ty
● Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
● Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
● Kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập
● Có khả năng quản lý, sắp xếp, triển khai công việc
● Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân
● Hiểu biết và có kinh nghiệm về mảng giáo dục là một lợi thế

Tại Công ty TNHH IP KIDIZEN Thì Được Hưởng Những Gì

● Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IP KIDIZEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH IP KIDIZEN

Công ty TNHH IP KIDIZEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: : Biệt thự C6 ngõ 17T10, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

