Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH IP KIDIZEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa C6, ngõ 36 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

1. Quản lý khách hàng

● Điều phối vận hành dịch vụ theo tiêu chuẩn của công ty

● Quản lý/chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan

● Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, gia hạn hợp đồng, xử lý sự cố

2. Quản lý nhân sự

● Quản lý nhân sự trong quá trình làm việc: điều động/xếp ca, giám sát công việc, đảm bảo chất lượng công việc, chấm KPI...

● Quản lý công việc chấm công, tổng hợp công

● Xử lý các công việc về BHYT, BHXH, Giảm trừ gia cảnh và một số công việc hành chính khác

3. Các công việc khác

● Quản lý tài sản chung và tài sản của bộ phận phụ trách

● Thực hiện các công việc của thủ quỹ và thanh toán quỹ tiền mặt, mua bán học cụ, văn phòng phẩm...

● Soạn thảo văn bản, gửi và tiếp nhận, lưu trữ, sắp xếp giấy tờ

● Tổ chức thực hiện các sự kiện của công ty

● Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

● Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

● Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

● Kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập

● Có khả năng quản lý, sắp xếp, triển khai công việc

● Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

● Hiểu biết và có kinh nghiệm về mảng giáo dục là một lợi thế

Tại Công ty TNHH IP KIDIZEN Thì Được Hưởng Những Gì

● Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IP KIDIZEN

