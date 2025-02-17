Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL
- Hà Nội: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá và báo cáo hoạt động Livestream đối thủ, seller cùng ngàng, ngoài ngành và các influencer trên TikTok
- Cập nhật những xu hướng mới về các chương trình live, hoạt động trong live và kỹ thuật quảng cáo...trên thị trường
- Triển khai các hoạt động chạy quảng cáo Livestream, theo dõi và tối ưu chỉ số quảng cáo trong suốt quá trình phiên live diễn ra
- Hỗ trợ vận hành phiên live từ Trình quản lý Livestream của TikTok, cài đặt các chương trình giảm giá, Flash sale...kích thích mua hàng
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu Livestream để đưa ra đề xuất điều chỉnh trong hoạt động Livestream
- Phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức, tăng hiệu quả Livestream, tăng tỷ lệ mua hàng và giá trị đơn hàng trong phiên Live
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
