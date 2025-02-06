Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chất lượng sản phẩm.

- Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.

- Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.

- Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên,

- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo

- Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin