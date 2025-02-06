Tuyển Nhân viên vận hành Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Theo dõi quản lý và điều phối trực tiếp đơn vị nghiệp vụ vận hành hệ thống theo Quy trình vận hành.
- Theo dõi giao hàng theo lịch trình. Kiểm soát hàng hoá hàng ngày trên hệ thống theo đúng quy trình.
- Chịu trách nhiệm về kết quả khai thác hàng hóa tại Bưu cục, đảm bảo nhận - trả hàng theo thời gian cam kết.
- Đánh giá, phân tích tỷ lệ giao thành công, kết nối đúng giờ theo đơn vị, theo đối tác, theo vùng.
- Phối hợp với đối tác, đơn vị đảm bảo luồng vận hành hệ thống xuyên suốt từ khâu khách hàng lên đơn đến khi hoàn thành đơn hàng.
- Kiểm tra, đánh giá phát hiện các lỗi hệ thống.
- Tổng hợp dữ liệu báo cáo.
- Xử lý khiếu nại, sự cố của khách hàng.
- Phối hợp, đề xuất các ý kiến cải thiện, phát triển GTELPOST.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị logistics.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tin học văn phòng tốt.
- Có khả năng quản lý, kiểm soát hàng hóa, điều phối, nắm rõ đường (định tuyến) địa bàn, khu vực;
- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13, Lễ, Tết và các dịp đặc biệt; thưởng năng suất công việc.
- Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty.
- Tham gia BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, có cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
