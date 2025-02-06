Tuyển Nhân viên vận hành Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Theo dõi quản lý và điều phối trực tiếp đơn vị nghiệp vụ vận hành hệ thống theo Quy trình vận hành.

- Theo dõi giao hàng theo lịch trình. Kiểm soát hàng hoá hàng ngày trên hệ thống theo đúng quy trình.

- Chịu trách nhiệm về kết quả khai thác hàng hóa tại Bưu cục, đảm bảo nhận - trả hàng theo thời gian cam kết.

- Đánh giá, phân tích tỷ lệ giao thành công, kết nối đúng giờ theo đơn vị, theo đối tác, theo vùng.

- Phối hợp với đối tác, đơn vị đảm bảo luồng vận hành hệ thống xuyên suốt từ khâu khách hàng lên đơn đến khi hoàn thành đơn hàng.

- Kiểm tra, đánh giá phát hiện các lỗi hệ thống.

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo.

- Xử lý khiếu nại, sự cố của khách hàng.

- Phối hợp, đề xuất các ý kiến cải thiện, phát triển GTELPOST.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về vận hành giao hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận chuyển phát.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị logistics.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tin học văn phòng tốt.

- Có khả năng quản lý, kiểm soát hàng hóa, điều phối, nắm rõ đường (định tuyến) địa bàn, khu vực;

- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 10 - 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + thưởng hiệu suất và hiệu quả công việc).

- Thưởng tháng 13, Lễ, Tết và các dịp đặc biệt; thưởng năng suất công việc.

- Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty.

- Tham gia BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

