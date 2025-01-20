Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Hà Nam, Viet Nam, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc
- Đọc bản vẽ 2D, chuẩn bị phôi, vật tư
- Dà gá, lấy gốc, lập trình, vận hành máy cắt dây
- Làm nguội, kiểm tra sản phẩm sau gia công
- Việc khác, theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi
- Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Có cơ hội thăng tiến
- Lương thỏa thuận (Thu nhập từ 10 đến 15 triệu/ tháng)
Yêu cầu công việc
- Ϲó kinh nghiệm về máy cắt dây, sản xuất chi tiết máу, đồ gá Jig
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Việt Nam
