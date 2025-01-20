Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Hà Nam, Viet Nam, Thành phố Nam Định

Mô tả công việc

- Đọc bản vẽ 2D, chuẩn bị phôi, vật tư

- Dà gá, lấy gốc, lập trình, vận hành máy cắt dây

- Làm nguội, kiểm tra sản phẩm sau gia công

- Việc khác, theo yêu cầu của cấp trên

Quyền lợi

- Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới.

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.

- Có cơ hội thăng tiến

- Lương thỏa thuận (Thu nhập từ 10 đến 15 triệu/ tháng)

Yêu cầu công việc

- Ϲó kinh nghiệm về máy cắt dây, sản xuất chi tiết máу, đồ gá Jig

