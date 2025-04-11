Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Bùi Viện - An Phú - Plieku - Gia Lai, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành, kiểm soát và giám sát hoạt động của lò hơi theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kiểm tra áp suất, nhiệt độ, mực nước và các chỉ số vận hành, đảm bảo lò hơi hoạt động ổn định và an toàn.

Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lò hơi, thiết bị phụ trợ như bơm nước, van an toàn, đường ống hơi,…

Kiểm soát và xử lý các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố liên quan đến lò hơi.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

Ghi chép nhật ký vận hành lò hơi hàng ngày và báo cáo kịp thời cho cấp trên các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với bộ phận bảo trì để khắc phục các sự cố kỹ thuật khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, cơ khí, kỹ thuật nhiệt

Nam, độ tuổi từ 25 – 45, sức khỏe tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành lò hơi và chứng chỉ nghề vận hành lò hơi (Chưa có sẽ được đào tạo)

Hiểu biết về kỹ thuật lò hơi, hệ thống đường ống, van và thiết bị áp lực.

Nắm vững các quy định an toàn về lò hơi và phòng cháy chữa cháy.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Sẵn sàng làm việc theo ca và làm thêm giờ khi có yêu cầu.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

