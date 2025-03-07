Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo trì toàn bộ thiết bị hệ thống xử lý nước (cấp và thải)

Kiểm tra hàng ngày các bể xử lý, lấy mẫu nước kiểm tra hàng ngày

Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho các thiết bị sử dụng trong hệ

Đánh giá mức độ và khả năng hỏng của các chi tiết, thiết bị theo thời gian, chu kỳ làm việc...

Cùng các nhân viên trong tổ thực hiện 5S, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.

Tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ISO – HACCP.

Kiểm tra tồn kho các hóa chất xử lý báo cáo kip thời cho quản lý

Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty

Báo cáo, tổng kết công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho quản lý bảo trì

Làm việc tại trang trại - Nhà máy chế biến Sữa Dalatmilk - Tập đoàn TH (TH True milk)

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các chuyên ngành Cơ khí, Điện, Môi trường, Hóa học,...

Kiến thức chuyên môn tốt về xử lý nước sạch, xử lý nước thải, môi trường

Thành thạo Office

Có thể sử dụng Autocard.

Có thể thiết kế, đấu nối tủ điện theo yêu cầu.

Yêu cầu khác:

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.\

Có khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có đạo đức tốt, ham học hỏi & tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Ưu tiên nam, có thể đi làm theo 03 ca, lễ, tết...

Tại Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng, làm việc trong môi trường nhà máy hiện đại

Thời gian làm việc: Đi làm 03 ca; Ca 1: 06:00-15:00; Ca 2: 13:00-22:00; Ca 3: 21:00-06:00

Cơ hội huấn luyện: Cơ hội đào tạo, huấn luyện về chuyên môn và kỹ năng mềm theo chế độ của Dalatmilk và Tập đoàn TH

Phúc lợi:

Ngày nghỉ: 4-5 ngày/ tháng

Thưởng lương tháng 13, 14.

Xét tăng lương hàng năm theo kết quả đánh giá công việc.

Phụ cấp sinh nhật, hiếu, hỉ...

Thưởng các ngày lễ, tết.

Phụ cấp khác :

Cơm trưa 30.000 đồng/ngày.

Phụ cấp sữa 1 - 2 phần/ngày

Du lịch teambuilding.

Khám sức khỏe nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

