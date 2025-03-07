Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo trì toàn bộ thiết bị hệ thống xử lý nước (cấp và thải)
Kiểm tra hàng ngày các bể xử lý, lấy mẫu nước kiểm tra hàng ngày
Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho các thiết bị sử dụng trong hệ
Đánh giá mức độ và khả năng hỏng của các chi tiết, thiết bị theo thời gian, chu kỳ làm việc...
Cùng các nhân viên trong tổ thực hiện 5S, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.
Tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ISO – HACCP.
Kiểm tra tồn kho các hóa chất xử lý báo cáo kip thời cho quản lý
Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty
Báo cáo, tổng kết công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho quản lý bảo trì
Làm việc tại trang trại - Nhà máy chế biến Sữa Dalatmilk - Tập đoàn TH (TH True milk)
Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:
Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các chuyên ngành Cơ khí, Điện, Môi trường, Hóa học,...
Kiến thức chuyên môn tốt về xử lý nước sạch, xử lý nước thải, môi trường
Thành thạo Office
Có thể sử dụng Autocard.
Có thể thiết kế, đấu nối tủ điện theo yêu cầu.
Yêu cầu khác:
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.\
Có khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có đạo đức tốt, ham học hỏi & tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Ưu tiên nam, có thể đi làm theo 03 ca, lễ, tết...

Tại Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng, làm việc trong môi trường nhà máy hiện đại
Thời gian làm việc: Đi làm 03 ca; Ca 1: 06:00-15:00; Ca 2: 13:00-22:00; Ca 3: 21:00-06:00
Cơ hội huấn luyện: Cơ hội đào tạo, huấn luyện về chuyên môn và kỹ năng mềm theo chế độ của Dalatmilk và Tập đoàn TH
Phúc lợi:
Ngày nghỉ: 4-5 ngày/ tháng
Thưởng lương tháng 13, 14.
Xét tăng lương hàng năm theo kết quả đánh giá công việc.
Phụ cấp sinh nhật, hiếu, hỉ...
Thưởng các ngày lễ, tết.
Phụ cấp khác :
Cơm trưa 30.000 đồng/ngày.
Phụ cấp sữa 1 - 2 phần/ngày
Du lịch teambuilding.
Khám sức khỏe nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 11A Cô Giang, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

